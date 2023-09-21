Ситуація щодо російського вторгнення на 21.09.2023

Українські захисники за добу ліквідували 490 окупантів, знищили 41 артсистему і 15 ББМ ворога — Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 274470 (+490) осіб,
- танків ‒ 4638 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8883 (+15) од,
- артилерійських систем – 6137 (+41) од,
- РСЗВ – 781 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 528 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4850 (+29),
- крилаті ракети ‒ 1479 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8670 (+37) од,
- спеціальна техніка ‒ 911 (+5).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!