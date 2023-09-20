Під щільним вогнем окупантів перебуває Херсонщина, гинуть люди

21 вересня 2023, 17:23

У четвер, 21 вересня, російські військові накрили вогнем мирні населені пункти на Херсонщині. Внаслідок ворожих атак є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін, також подробиці розповіли у Херсонській обласній прокуратурі.

«За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

📌21 вересня близько 11:45 окупанти завдали авіаудар по селу Тягинка Бериславського району. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

📌За даними слідства, 21 вересня близько 14.00 російські військові атакували Дар'ївську громаду Херсонської області. Влучили у приватний будинок, внаслідок чого травми, несумісні із життям, отримав 58-річний господар.

📌Також близько 15:50 ворог завдав серію ударів по Білозерській громаді, попередньо з реактивних систем залпового вогню. Від обстрілу окупаційної армії рф — постраждала родина. Загинув голова родини, його дружину та матір, госпіталізовано.

📌Станом на 16:30 впродовж дня через ворожі обстріли на Херсонщині загинуло шість цивільних осіб. Ще дев’ять людей — поранено.

Наслідки збройної агресії росії документують прокурори разом зі слідчими ГУНП у Херсонській області», - повідомили в прокуратурі.

❗Прокудін також повідомив, що росіяни цілий день обстрілюють Херсонську область. З початку цієї доби через ворожі атаки постраждали 15 людей:

«У п'ятьох людей, — росіяни забрали життя, ще десять — травмовані. Крім того, росіяни вдарили по селу Львово керованими авіабомбами. Загарбники потрапили до приватних будинків, внаслідок чого 63-річна жінка отримала несумісні з життям травми».