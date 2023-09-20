Уночі 21 вересня 2023 року знищено 36 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 повітряного базування

Уночі 21 вересня 2023 року близько 3.40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
Усього зафіксовано пуски 🚀 43 крилатих ракет із ✈️ 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса.
Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.
💪 В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.
✅ Протиповітряна оборона працювала у багатьох областях України, зокрема у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Харківській та Івано-Франківській.
❗До відбиття удару застосовано, зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.
❗Крім того, близько 6.00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Працюють відповідні служби. Про наслідки повідомить місцева військова адміністрація.
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