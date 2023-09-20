Україна отримала грант на $1,25 млрд від США

21 вересня 2023, 14:24

До державного бюджету України надійшла фінансова підтримка від США у розмірі $1,25 мільярда через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Про це повідомило Міністерство фінансів у четвер, 21 вересня.

"Ці кошти становлять частину п'ятого додаткового фінансування, яке надається в рамках проєкту Світового банку 'Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні' (PEACE in Ukraine)."

Цього року Україна отримала значну суму прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів, яка склала $9,7 мільярда.

📊За отриманими даними, ці кошти будуть спрямовані на покриття витрат державного бюджету, зокрема на виплату пенсій, зарплату працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), оплату праці медичних працівників, які надають послуги за програмою медичних гарантій, а також на виплати держслужбовцям і педагогічним працівникам.

Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що загалом від початку війни з росією Україна отримала $21,7 мільярда фінансової підтримки від Сполучених Штатів.

❗ Важливо відзначити, що ця допомога надається на безповоротних умовах, що не підвищує боргове навантаження на державний бюджет.

📈 Раніше було повідомлено що України розраховує отримати значну допомогу від США на наступний рік, оскільки видатки державного бюджету на 2024 рік будуть збережені на високому рівні, зокрема на оборону, що вимагатиме збільшення зовнішнього фінансування на рівні не менше, ніж у цьому році - 42 мільярди доларів.