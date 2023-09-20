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Суспільна думка
Кримінал
21 вересня 2023, 16:39

Двом керівникам «центрами надання держпослуг» на Луганщині повідомлено про підозру

Співробітники СБУ задокументували діяльність керівника окупаційного «центру з надання державних послуг» країни-агресора та начальників його регіональних відділень.

Так зв. «государственное учреждение лнр «многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» («МФЦ») створено рашистами на тимчасово захопленій території невдовзі після окупації.

Мета — імітувати легітимність своєї «влади», примусити українців отримувати російське громадянство, користуватися державними сервісами та взаємодіяти з державними органами окупантів.

СБУ повідомила про підозру в колабораційній діяльності «першому заступнику директора «МФЦ». До 2014 року він працював у фінансовій сфері, потім перейшов на бік ворога і прислужував йому на керівних посадах у так зв. «госбанке лнр».

Фігурантами кримінальних проваджень також стали колишня очільниця реабілітаційного центру, завідувачка дитячого садку та клерк ЦНАПу.

Вони добровільно пішли на співпрацю з окупантами та нині керують місцевими відділеннями «МФЦ» у Станично-Луганському, Білокуракинському районах (незаконно створені окупантами адміністративно-територіальні одиниці), а також у місті Первомайськ.

Відносно цих осіб слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури ведуть досудові розслідування за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

❗ Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Джерело: "СБУ в Луганській області, Луганська обласна прокуратура""
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