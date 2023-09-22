Ситуація щодо російського вторгнення на 22.09.2023

Українські захисники за добу ліквідували 480 окупантів, знищили 40 артсистем і 8 ББМ ворога — Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 274950 (+480) осіб,
- танків ‒ 4644 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8891 (+8) од,
- артилерійських систем – 6177 (+40) од,
- РСЗВ – 785 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 528 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4858 (+8),
- крилаті ракети ‒ 1517 (+38),
- кораблі /катери‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ – 8690 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 912 (+1).
Дані уточнюються. Разом переможемо!