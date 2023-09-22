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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
22 вересня 2023, 12:33

Ситуація щодо російського вторгнення на 22.09.2023

Українські захисники за добу ліквідували 480 окупантів, знищили 40 артсистем і 8 ББМ ворога — Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 274950 (+480) осіб,
  • танків ‒ 4644 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8891 (+8) од,
  • артилерійських систем – 6177 (+40) од,
  • РСЗВ – 785 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 528 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4858 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 1517 (+38),
  • кораблі /катери‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ – 8690 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 912 (+1).

Дані уточнюються. Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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