Удар по цивільній інфраструктурі у Кременчуці: загинула людина, 15 поранених

22 вересня 2023, 21:40

У п'ятницю ввечері, 22 вересня, російські окупанти завдавали ракетні удари по місту Кременчук. Ворожі ракети спричинили пошкодження цивільної інфраструктури. За останніми даними, щонайменше 15 осіб були поранені, включаючи одну дитину, і одна людина загинула. Про це повідомив голова Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін.

"Ворог завдавав ракетні удари по Кременчуку. Одну з ракет вдалося збити за допомогою засобів протиповітряної оборони. На жаль, є повідомлення про пошкодження цивільної інфраструктури... На цей час відомо про 15 поранених, серед них одна дитина. Одна особа загинула", - заявив він.

Лунін також додав, що на місці обстрілу працюють всі відповідні служби, і подробиці інциденту будуть уточнені пізніше.

«Неподалік місця подій розгорнули намети забезпечення працівників екстрених служб та працівників, залучених в ліквідації наслідків. Забезпечили питну воду, харчування, засоби індивідуального захисту, чергування медпрацівника», – повідомив мер міста Малецький.

📅Нагадаємо, що вночі 20 вересня російські загарбники обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод у Полтавській області. Сталася пожежа. Роботу заводу тимчасово припинено.