Трьом жителям Луганщини повідомлено про підозру у колабораційній діяльності

22 вересня 2023, 11:50

За процесуального керівництва Сєвєродонецької та Старобільської окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру трьом особам у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

📌За даними слідства, перший підозрюваний ‒ мешканець смт Борівське Сєвєродонецького району, який після захоплення окремих районів Луганської області почав підтримувати окупаційну владу рф.

Чоловік служив у лавах незаконного збройного формування «перший полк козачої національної гвардії всевеликого війська донського імені Платова». Брав участь у бойових діях проти ЗСУ на території Луганщини. Був нагороджений медаллю «лнр» «за бойові заслуги».

З 2019 року фігурант перебуває в розшуку за вчинення злочину, передбаченого ст. 258 КК України. Переховується на території так званої «лнр».

Влітку 2022 року окупанти призначили його «начальником відділу із забезпечення життєдіяльності смт Борівське адміністрації міста Сєвєродонецька лнр».

📌Ще двоє підозрюваних ‒ жителі Старобільщини з активною проросійською позицією.

Жінка до повномасштабного вторгнення рф перебувала в Луганську, де налагоджувала зв’язки з представниками псевдореспубліки.

Пізніше стала керувати «відділом забезпечення життєдіяльності смт Білолуцьк (смт Білолуцьк, с. Танюшівка, с. Кубань, с. Березівка, с. Костянтинівка, с. Пелагїївка, с. Синельникове, с. Соснівка) адміністрації Новопсковського району лнр».

Також вона є членом ворожої політичної партії «єдина росія».

Чоловік ‒ колишній староста с. Новорозсош Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району при окупантах очолив «відділ забезпечення життєдіяльності» вказаного села в окупаційній адміністрації.

Дотепер особи «налагоджують» життя на тимчасово окупованій території регіону та легалізують режим влади країни-агресора.

❗Їм загрожує покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.