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Суспільна думка
Кримінал
22 вересня 2023, 13:02

СБУ розслідує діяльність бойовика з Луганщини, призначеного рашистами на керівну посаду

СБУ зібрала докази злочинної діяльності призначеного окупантами начальника відділу так зв. «адміністрації міста Сєвєродонецька лнр» та повідомила йому про підозру в колабораційній діяльності.

Задокументовано, що з серпня 2022 року окупаційний «відділ із забезпечення життєдіяльності смт. Борівське» очолює 41-річний мешканець цього населеного пункту.

«Начальник» є колишнім членом «казачого» збройного угруповання, у складі якого він з 2014 року воював проти України на території Луганської області.

Після захоплення Борівського загарбники призначили «заслуженого» бойовика керувати населеним пунктом та утверджувати окупаційний режим.

Зловмиснику повідомлено про підозру в колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

❗ Йому загрожує до 10 років колонії та конфіскація майна.

За цією ж статтею відповідатимуть перед законом і його «колеги» по окупаційним «органам влади» - очільники «відділів життєзабезпечення» селища Білолуцьк, міста Привілля, сіл Новорозсош та Донцівка рашистських «адміністрацій» Новопсковського району та м. Лисичанська.

Тривають слідчі дії, які проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях"
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