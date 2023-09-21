Новий транш допомоги в 1,5 млрд євро отримала Україна від ЄС

22 вересня 2023, 14:20

Україна отримала наступний транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі 1,5 мільярда євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter в п'ятницю, 22 вересня.

"Сьогодні Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд від Євросоюзу. Загалом бюджетна підтримка ЄС України у 2023 році вже становить €13,5 млрд", – написав він.

📈За словами Шмигаля, загальна підтримка України з боку ЄС сягнула приблизно €70 млрд з початку повномасштабного вторгнення росії.

📅 Нагадаємо, 21 вересня США надали Україні грант на $1,25 млрд. Гроші надані на безповоротних умовах.

❗ Також повідомлялося, Україна розраховує на $42 млрд зовнішнього фінансування у 2024 році.