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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
23 вересня 2023, 12:32

Ситуація щодо російського вторгнення на 23.09.2023

Українські захисники за добу ліквідували 510 окупантів, знищили 33 артсистеми та 21 ББМ ворога — Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно склали

  • особового складу ‒ близько 275460 (+510) осіб,
  • танків ‒ 4655 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8912 (+21) од,
  • артилерійських систем – 6210 (+33) од,
  • РСЗВ – 789 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 530 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 1518 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 8716 (+26) од,
  • спеціальна техніка ‒ 912 (+0).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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