За публічний заклик до насильницької зміни влади під суд відправлять суддю з Луганщини

23 вересня 2023, 12:54

Прокурори Луганської обласної прокуратури спільно з прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно «голови Кам’янобродського районного суду міста Луганська лнр».

Їй інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що у 2014 році діюча суддя Краснодонського міськрайонного суду Луганської області зрадила присязі та почала співпрацювати з владою рф.

У жовтні 2015 року призначена на посаду «голови Кам’янобродського районного суду міста Луганська лнр».

Дотепер вона продовжує організовувати роботу судової інстанції окупаційної адміністрації держави-агресора.

Крім того, періодично виступає на місцевому пропагандистському телеканалі, де стверджує про нібито налагоджену роботу й «легітимність» функціонування так званої «влади лнр».

❗ Наразі обвинувачена оголошена в розшук.

❗ Їй загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.