Херсон під російським обстрілом, є жертви

23 вересня 2023, 20:10

Війська російської федерації продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області. У суботу, 23 вересня, через нові атаки з боку агресора загинула одна людина у Херсоні, інша отримала поранення. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку. Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно", - написав він.

За інформацією начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, обстріли російської федерації з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини призвели до пожеж, та завдали шкоди житловим будівлям.

"На цю годину відомо про одну загиблу та одного пораненого. Обстріл триває. Інформація буде уточнюватись.", - зазначив він.

📅 Нагадаємо, що 22 вересня під час ранкового обстрілу Херсона загинув цивільний чоловік.