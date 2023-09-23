В Малі розбився транспортний літак Ил-76, що належав до пвк «вагнер» – соцмережі

23 вересня 2023, 21:25

У Малі сталася аварія військово-транспортного літака Іл-76, про це повідомляють місцеві джерела. Аварія сталася в регіоні Гао, інформація про причини повітряної події поки не надходить.

Літак Іл-76 використовується для перевезення різноманітного обладнання та вантажів. Залежно від модифікації, цей літак може переносити вантажі вагою до 60 тонн на дистанцію понад 4,2 тисячі кілометрів.

За деякими джерелами інформації, цей військово-транспортний літак може належати приватній військовій компанії Вагнер, однак ця інформація залишається непідтвердженою.