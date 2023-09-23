Під російським обстрілом була Дніпропетровська область, поранено дитину

23 вересня 2023, 21:35

Протягом суботи, 23 вересня, були зафіксовані шість атак російських військ на місто Нікополь та прилеглі громади Дніпропетровської області. Унаслідок цих атак є поранені, включаючи дитину. Про це інформує канал голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука в Telegram.

"За день ворог шість разів атакував Нікополь та сусідні райони, використовуючи артилерію та безпілотники. Є поранені, серед них — дитина. В Першотравневій громаді вибухнув ворожий боєприпас, і 12-річний хлопчик був тяжко поранений та госпіталізований. Медичний персонал надає йому всю необхідну допомогу", - заявив голова обласної ради.

Крім того, внаслідок обстрілів у громаді пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Двічі також був обстріляний Нікополь, внаслідок чого травмовано 37-річного чоловіка, який наразі перебуває в задовільному стані та отримує медичну допомогу.

Вночі також було зафіксовано атаки дронами у громаді Дніпропетровської області, що спричинило оголошення повітряної тривоги в регіоні. Повітряні сили повідомили про щонайменше п'ять вибухів у місті Дніпро. Над обласним центром було збито 12 безпілотних літальних апаратів, уламки яких пошкодили об'єкти критичної інфраструктури.