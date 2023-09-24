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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
24 вересня 2023, 12:20

Ситуація щодо російського вторгнення на 24.09.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України — росія втратила близько 275 850 осіб, знищено 4 662 танки ворога – Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 275850 (+390) осіб
  • танків ‒ 4662 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2)
  • артилерійських систем — 6233 (+23)
  • РСЗВ — 789 (+0)
  • засоби ППО ‒ 531 (+1)
  • літаків — 315 (+0)
  • гелікоптерів — 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4888 (+21)
  • крилаті ракети ‒ 1518 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0)
  • підводні човни — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8734 (+18)
  • спеціальна техніка ‒ 914 (+2).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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