Ситуація щодо російського вторгнення на 24.09.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України — росія втратила близько 275 850 осіб, знищено 4 662 танки ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 275850 (+390) осіб
- танків ‒ 4662 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2)
- артилерійських систем — 6233 (+23)
- РСЗВ — 789 (+0)
- засоби ППО ‒ 531 (+1)
- літаків — 315 (+0)
- гелікоптерів — 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4888 (+21)
- крилаті ракети ‒ 1518 (+0)
- кораблі /катери ‒ 20 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8734 (+18)
- спеціальна техніка ‒ 914 (+2).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!