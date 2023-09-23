Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
24 вересня 2023, 13:41

По Херсонщині росіяни здійснили черговий авіаудар, є загиблі та поранені

Війська рф здійснили авіаудари по Бериславу та Львову, розташованим на території Херсонщини, що призвело до жертв та постраждалих. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у неділю, 24 вересня.

У Бериславі були розруйновані приватні будинки, та повідомляється про загибель жінки. Особу загиблої поки що встановлюють. Також внаслідок атаки були поранені правоохоронці 1990 року народження, 48-річний чоловік та 60-річна жінка.

"Усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу", - наголосив очільник регіону.

❗Також, унаслідок авіаудару по селу Львове в Бериславському районі загинув чоловік віком 67 років.

💥Слід зазначити, що вночі у неділю росіянами було здійснено декілька артобстрілів по Нікопольському районі Дніпропетровщини, а також використано безпілотники для скидання боєприпасів. Внаслідок цих атак постраждав 25-річний чоловік.

Джерело: "Херсонська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: