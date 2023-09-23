По Херсонщині росіяни здійснили черговий авіаудар, є загиблі та поранені

Війська рф здійснили авіаудари по Бериславу та Львову, розташованим на території Херсонщини, що призвело до жертв та постраждалих. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у неділю, 24 вересня.
У Бериславі були розруйновані приватні будинки, та повідомляється про загибель жінки. Особу загиблої поки що встановлюють. Також внаслідок атаки були поранені правоохоронці 1990 року народження, 48-річний чоловік та 60-річна жінка.
"Усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу", - наголосив очільник регіону.
❗Також, унаслідок авіаудару по селу Львове в Бериславському районі загинув чоловік віком 67 років.
💥Слід зазначити, що вночі у неділю росіянами було здійснено декілька артобстрілів по Нікопольському районі Дніпропетровщини, а також використано безпілотники для скидання боєприпасів. Внаслідок цих атак постраждав 25-річний чоловік.