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Суспільна думка
Події
24 вересня 2023, 14:31

На Запоріжжі загинули ще двоє цивільних від ворожого обстрілу

Внаслідок обстрілу росіянами прифронтової території Запорізької області загинули двоє мирних жителів. Повідомила Запорізька обласна прокуратура у неділю, 24 вересня.

Слідство встановило, що 23 вересня у селі Мала Токмачка цивільна особа загинула під час ворожої атаки.

📅 Днем раніше, об'єкти цивільної інфраструктури міста Оріхів потрапили під прицільний обстріл з боку російських військ, що призвело до загибелі жінки та чисельних пошкоджень житлових будинків.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

📅Раніше ми повідомляли, що російські війська здійснили авіаудари по місту Берислав та селу Львове на Херсонщині, що призвело до загибелі двох мирних жителів та поранення трьох інших.

Джерело: "Запорізька обласна прокуратура"
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