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Суспільна думка
Події
24 вересня 2023, 15:57

Під обстрілом російських окупантів опинився Корабельний район Херсона

За інформацією голови міської військової адміністрації Романа Мрочка, 24 вересня війська рф обстріляли Корабельний район Херсона, в результаті чого четверо мирних жителів зазнали поранень.

"За уточненою інформацією, на цю годину відомо про чотирьох поранених цивільних осіб. Так, внаслідок обстрілу Херсона російськими військами на одній з адрес постраждала одна людина, на іншій — одразу троє", - сказав він.

📅За даними Херсонської обласної прокуратури, окупанти розпочали обстріл міста приблизно о 12:00, використовуючи артилерію. Ця атака призвела до пошкодження приватних будинків, квартир і дитячого садка.

Джерело "Херсонська МВА"
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