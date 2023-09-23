Під обстрілом російських окупантів опинився Корабельний район Херсона

24 вересня 2023, 15:57

За інформацією голови міської військової адміністрації Романа Мрочка, 24 вересня війська рф обстріляли Корабельний район Херсона, в результаті чого четверо мирних жителів зазнали поранень.

"За уточненою інформацією, на цю годину відомо про чотирьох поранених цивільних осіб. Так, внаслідок обстрілу Херсона російськими військами на одній з адрес постраждала одна людина, на іншій — одразу троє", - сказав він.

📅За даними Херсонської обласної прокуратури, окупанти розпочали обстріл міста приблизно о 12:00, використовуючи артилерію. Ця атака призвела до пошкодження приватних будинків, квартир і дитячого садка.