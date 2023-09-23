В Конгресі вирішили не урізати фінансову допомога Україні від США

24 вересня 2023, 17:12

Спікер Палати представників США, Кевін Маккарті, висловив намір зберегти допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону, не дивлячись на раніше висловлені плани щодо вилучення 300 мільйонів доларів. Про це інформує видання The Hill.

Він пояснив своє рішення тим, що наступного тижня з'явиться ще один законопроєкт про фінансування Державного департаменту та закордонних операцій, який також передбачає виділення коштів для України.

Кевін Маккарті відзначив, що процедура вилучення допомоги з Державного департаменту та закордонних операцій "стає складнішою", і тому він вирішив залишити кошти в обох законопроєктах.

📈На наступному тижні Палата представників проведе єдине процедурне голосування з питань законопроєктів про виділення коштів, включаючи фінансування Пентагону, Державного департаменту та закордонних операцій.

📊 Законопроєкт про фінансування Пентагону передбачає виділення 300 мільйонів доларів на:

Надання допомоги, включаючи навчання;

Обладнання;

Матеріально-технічне забезпечення;

Постачання та послуги;

Оклади та стипендії;

Забезпечення;

Розвідувальну підтримку військових і національних сил безпеки України, а також інших сил або груп, визнаних і підпорядкованих уряду України.

📅Раніше президент України Володимир Зеленський відзначив історичний характер угоди із США про спільне виробництво зброї.