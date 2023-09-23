Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
24 вересня 2023, 17:12

В Конгресі вирішили не урізати фінансову допомога Україні від США

Спікер Палати представників США, Кевін Маккарті, висловив намір зберегти допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону, не дивлячись на раніше висловлені плани щодо вилучення 300 мільйонів доларів. Про це інформує видання The Hill.

Він пояснив своє рішення тим, що наступного тижня з'явиться ще один законопроєкт про фінансування Державного департаменту та закордонних операцій, який також передбачає виділення коштів для України.

Кевін Маккарті відзначив, що процедура вилучення допомоги з Державного департаменту та закордонних операцій "стає складнішою", і тому він вирішив залишити кошти в обох законопроєктах.

📈На наступному тижні Палата представників проведе єдине процедурне голосування з питань законопроєктів про виділення коштів, включаючи фінансування Пентагону, Державного департаменту та закордонних операцій.

📊 Законопроєкт про фінансування Пентагону передбачає виділення 300 мільйонів доларів на:

  • Надання допомоги, включаючи навчання;
  • Обладнання;
  • Матеріально-технічне забезпечення;
  • Постачання та послуги;
  • Оклади та стипендії;
  • Забезпечення;
  • Розвідувальну підтримку військових і національних сил безпеки України, а також інших сил або груп, визнаних і підпорядкованих уряду України.

📅Раніше президент України Володимир Зеленський відзначив історичний характер угоди із США про спільне виробництво зброї.

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: