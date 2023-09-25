Ситуація щодо російського вторгнення на 25.09.2023

Українські захисники за добу ліквідували 420 окупантів, знищили 27 артсистем і 13 ББМ — Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 276270 (+420) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4667 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 8927 (+13)
- артилерійських систем ‒ 6260 (+27)
- РСЗВ ‒ 791 (+2)
- засоби ППО ‒ 533 (+2)
- літаків ‒ 315 (0)
- гелікоптерів ‒ 316 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4895 (+7)
- крилаті ракети ‒ 1518 (0)
- кораблі / катери ‒ 20 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 8746 (+12)
- спеціальна техніка ‒ 918 (+4)
Дані уточнюються.
Разом переможемо!