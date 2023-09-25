СБУ викрила вісьмох очільників окупаційних структур, які займаються незаконною паспортизацією мешканців Луганщини

25 вересня 2023, 16:42

СБУ продовжує заходи щодо документування діяльності ворожих поплічників, які сприяють окупантам у незаконній паспортизації мешканців Луганщини та «інтеграції» захопленої території у правовий простір країни-терориста.

Оперативники та слідчі ідентифікували особи та повідомили про підозру вже восьми начальникам так зв. «многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

«МФЦ» є однією зі структур, створених загарбниками для нав’язування жителям окупованої території російських паспортів. Вони примушують українців користуватися державними сервісами рф та взаємодіяти з державними органами окупантів.

Зазвичай на посади очільників таких «центрів» призначають колаборантів, які раніше встигли вислужитись перед окупаційним режимом.

Так, щойно викрито очільника «многофункционального центра» в окупованому місті Брянка.

За даними слідства, з початку лютого цього року на цій посаді трудиться на благо агресора колишній український правоохоронець. У 2014 р. він зрадив присязі та пішов на «службу» до так зв. «мвд лнр». Зрадник дослужився до керівної посади в Брянківському міськвідділі окупаційної поліції.

В якості директора «МФЦ» він продовжує сприяти посиленню режиму окупації нашої території.

Зловмисник підозрюється у колабораційній діяльності, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

📌Слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях продовжують досудове розслідування у справі за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

❗Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.