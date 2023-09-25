Під російським обстрілом опинився ЖЕК в Бериславі: є загиблі та поранені

25 вересня 2023, 17:02

Унаслідок російського авіаудару, що спрямовано був на Житлово-експлуатаційне підприємство (ЖЕК) в Бериславі Херсонської області сьогодні, 25 вересня, сталася трагедія, внаслідок якої загинули двоє людей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

❗Загинули 73-річний чоловік та 70-річна жінка, які перебували в приміщенні ЖЕКу в момент ворожого обстрілу.

❗Ще двоє осіб були поранені в результаті цього інциденту.

"55-річний чоловік — у вкрай тяжкому стані. У нього перелом плеча, поранення грудної клітки та живота. Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг. Потерпілим надається медична допомога", - пише Прокудін.

📌Раніше було повідомлено, що російські сили скинули чотири авіабомби на Берислав. Одна з них вразила будівлю житлово-експлуатаційної контори.

📅Також вночі цього дня рф атакувала припортову інфраструктуру в Одесі, завдавши значних збитків будівлі морвокзалу і готелю, знищивши зерносховища та пошкодивши складські будівлі.

❗Оновлення на 17:00:

"На жаль, стало відомо про смерть 55-річного чоловіка, який потрапив під удар ворожої авіації у Бериславі. Лікарі боролися за його життя зранку, але поранення виявилися надто тяжкими. Загалом російський авіаудар по місту забрав життя трьох людей, ще одна жінка — знаходиться у лікарні. Мої співчуття рідним загиблих! Скорішого одужання пораненим!" - повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.