Рішення суду по апеляції бізнесмена Коломойського

25 вересня 2023, 20:57

Київський апеляційний суд відхилив запит про зміну запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського на домашній арешт. Головуючий колегії суддів, Віктор Глиняний, оголосив таке рішення в понеділок, 25 вересня.

✅Суддя зазначив: "Клопотання захисників залишити без задоволення. Ухвалу Шевченківського райсуду столиці про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 509 млн 900 тисяч гривень залишити без змін. Відмовити у клопотаннях про взяття на поруки".

Під час засідання адвокати заявляли, що не було надано достатніх доказів причетності Ігоря Коломойського до шахрайства. Також захист стверджував, що у ході слідства неодноразово змінювалась правова кваліфікація вчинення злочину, а слідчий суддя Шевченківського суду начебто не володів достатньою інформацією про кримінальну справу, яку інкримінують бізнесмену.

🧾Також адвокати просили звільнити Коломойського з-під варти у зв'язку з незадовільним станом його здоров'я. Були озвучені такі діагнози: цукровий діабет, холецистит, цироз печінки та панкреатит.

Ігор Коломойський у своєму виступі в суді запевнив, що не має наміру уникати слідства і висувані обвинувачення для нього є питанням бухгалтерської інтерпретації.

❗За Коломойського в суді вступились декілька відомих осіб, включаючи головного рабина Дніпропетровської області Шмуеля Камінецького, журналістів 1+1 Аллу Мазур, Наталію Мосейчук, Ігоря Циганика, і ведучого Юрія Горбунова. Вони відзначили, що добре знають Коломойського і готові гарантувати, що він не покине Україну.