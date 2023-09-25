Херсонщина під сильним обстрілом вдруге за день, троє людей загинуло

25 вересня 2023, 21:25

Російська армія вдруге за день здійснила масовану атаку на Херсонську область. Під обстрілом опинись житлові райони міста Херсон. Внаслідок ворожих атак загинули троє мирних жителів. Цю інформацію надала обласна прокуратура.

📢«За даними слідства, ввечері 25 вересня російські військові вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Попередньо, здійснено артобстріл. Унаслідок масованого обстрілу загинуло троє людей — два чоловіки та жінка. Вони перебували на вулиці. Наразі відомо про ще двох містян, які отримали поранення, їх госпіталізовано. Дані уточнюються. Пошкоджено житлові будинки, торговельні точки, автотранспорт», - йдеться у повідомленні.

📅Раніше того ж дня, 25 вересня, росія атакувала місто Берислав в Херсонській області, завдавши удару по будівлі комунального підприємства. У результаті цієї атаки загинули двоє мирних жителів - 73-річний чоловік і 70-річна жінка.