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Суспільна думка
Події
25 вересня 2023, 21:25

Херсонщина під сильним обстрілом вдруге за день, троє людей загинуло

Російська армія вдруге за день здійснила масовану атаку на Херсонську область. Під обстрілом опинись житлові райони міста Херсон. Внаслідок ворожих атак загинули троє мирних жителів. Цю інформацію надала обласна прокуратура.

📢«За даними слідства, ввечері 25 вересня російські військові вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Попередньо, здійснено артобстріл. Унаслідок масованого обстрілу загинуло троє людей — два чоловіки та жінка. Вони перебували на вулиці. Наразі відомо про ще двох містян, які отримали поранення, їх госпіталізовано. Дані уточнюються. Пошкоджено житлові будинки, торговельні точки, автотранспорт», - йдеться у повідомленні.

📅Раніше того ж дня, 25 вересня, росія атакувала місто Берислав в Херсонській області, завдавши удару по будівлі комунального підприємства. У результаті цієї атаки загинули двоє мирних жителів - 73-річний чоловік і 70-річна жінка.

Джерело: "Херсонська обласна прокуратура"
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