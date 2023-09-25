У ніч на 25 вересня 2023 року знищено 11 «Калібрів» та 19 «Шахедів»

25 вересня 2023, 12:06

У ніч на 25 вересня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами «Калібр», протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та ударними БпЛА типу «Shahed».

Пуски «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — рф), «Калібрів» – з малого ракетного корабля та підводного човна з акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), «Оніксів» – із району Севастополя.

Усього, під час нічної атаки, зафіксовано 33 засоби повітряного нападу :

🚀 12 крилатих ракет морського базування «Калібр»;

🚀 2 протикорабельні ракети П-800 «Онікс»;

🛬 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено:

🚀 11 крилатих ракет «Калібр»;

🛬 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Крім того, за минулу добу 24 вересня 2023 року протиповітряною знищено три ударні БпЛА «Ланцет» та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

✈️ За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад три десятки літаковильотів, третину з них – на вогневе ураження противника.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 25.09.2023