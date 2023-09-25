Знищено керівництво авіаполку рф в Курську – ЗМІ

25 вересня 2023, 13:22

У російському місті Курськ стався «раптовий» вибух безпілотника на аеродромі Халіно, що призвело до загибелі та поранення керівництва російського авіаційного полку. Про це повідомило видання LIGAnet, посилаючись на джерело у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України.

📌За інформацією, на аеродромі Халіно базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк імені Жданова, на озброєнні якого є російські «сучасні» літаки Су-30СМ.

📢Російські Telegram-канали, пов'язані з авіацією, спочатку почали поширювати інформацію про ці "тривожні" події на аеродромі в Курську. Проте офіційні владні органи на росії продовжують замовчувати ці події, як це часто відбувається.

🛫За даними джерел у ГУР, вибух стався на злітно-посадковій смузі, коли російські сили перехопили "український безпілотник" поруч з аеродромом, і потім "безпечно приземлили" його на смузі. Керівництво авіаполку та офіцери фсб приїхали на місце, щоб оглянути дрон та зробити фотографії. Проте під час огляду сталася неочікувана та раптова детонація боєприпасу.

💥 Під час вибуху були вбиті або отримали поранення :

командир 14 авіаполку;

один із його заступників;

група офіцерів-авіаторів;

представник військової контррозвідки фсб;

працівники аеродрому.

❗Важливо відзначити, що аеродром Халіно став об'єктом атак не вперше. Раніше ЗМІ повідомляли про успішну групову атаку 16 дронів на цю авіабазу, яка призвела до пошкодження літаків Су-30 та МіГ-29, а також систем ПЗРК С-300 та двох «Панцирів».