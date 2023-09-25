Україні перераховано $100 млн допомоги від Світового банку

25 вересня 2023, 13:41

Україна отримала фінансову допомогу в розмірі 100 мільйонів доларів від Світового банку за гарантією Великої Британії. Про це було оголошено Міністерством фінансів України у понеділок, 25 вересня.

«Зазначені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine», – йдеться в повідомленні.

📊Отримані кошти призначені для часткової компенсації видатків державного бюджету України, здійснених для виплати пенсій за липень 2023 року.

✅Міністр фінансів Сергій Марченко висловив подяку уряду Великої Британії та команді Світового банку за плідну співпрацю та фінансову підтримку, яка допомагає зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету.

📈Загальна сума фінансової допомоги Великої Британії для України з лютого 2022 року становить 1,6 мільярда доларів.

📅Також слід відзначити, що 21 вересня США надали Україні фінансову допомогу у розмірі 1,25 мільярда доларів на безповоротних умовах. А на наступний день Україна отримала 1,5 мільярда євро від Євросоюзу. Загалом бюджетна підтримка від ЄС у 2023 році становить 13,5 мільярда євро.