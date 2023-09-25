Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
25 вересня 2023, 14:00

Оновлені дані по втратах окупантів у результаті атак на штаб чф рф та БДК «мінськ» – ССО

Оновлена інформація по втратах противника в результаті проведення успішних спецоперацій ССО зі знищення БДК «Мінськ» та штабу чф рф. За офіційним повідомленням Сил Спеціальних Операцій ЗС України

❗️Враховуючи факт, що БДК «Мінськ» мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанти.

❗️Після ураження штабу чф рф загинуло 34 офіцери, серед них командувач чф рф. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.

Джерело: "Сили Спеціальних Операцій ЗС України"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: