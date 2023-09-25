Оновлені дані по втратах окупантів у результаті атак на штаб чф рф та БДК «мінськ» – ССО

Оновлена інформація по втратах противника в результаті проведення успішних спецоперацій ССО зі знищення БДК «Мінськ» та штабу чф рф. За офіційним повідомленням Сил Спеціальних Операцій ЗС України
❗️Враховуючи факт, що БДК «Мінськ» мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанти.
❗️Після ураження штабу чф рф загинуло 34 офіцери, серед них командувач чф рф. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.