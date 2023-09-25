25 вересня 2023, 14:53 Повідомлено про підозру ще трьом очільникам «центрів держпослуг лнр» на Луганщині За процесуального керівництва Лисичанської, Сватівської та Щастинської окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру трьом особам у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф мешканці м. Брянка, смт Станиця Луганська та смт Білокуракине перейшли на бік ворога. Підозрюваними виявились колишні правоохоронець, очільниця реабілітаційного центру та працівник ЦНАПу. При окупантах вони очолили підрозділи «багатофункціональних центрів надання державних і муніципальних послуг у Брянці, Станично-Луганському та Білокуракинському районах лнр». Так звані «установи» взаємодіють з державними структурами країни-агресора. Псевдокерівники оформляють місцевому населенню паспорти й інші документи російського зразка та допомагають з реєстрацією на грошову допомогу від рф. Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Джерело: "Луганська обласна прокуратура" irtafax.com