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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
26 вересня 2023, 12:28

Ситуація щодо російського вторгнення на 26.09.2023

Українські захисники за добу ліквідували 400 окупантів, знищили 39 артсистем і 19 ББМ — Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 276670 (+400) осіб,
  • танків ‒ 4672 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8946 (+19) од,
  • артилерійських систем – 6299(+39) од,
  • РСЗВ – 792 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 533 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 1529 (+11),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 925 (+7).

Дані уточнюються

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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