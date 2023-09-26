Ситуація щодо російського вторгнення на 26.09.2023

Українські захисники за добу ліквідували 400 окупантів, знищили 39 артсистем і 19 ББМ — Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 276670 (+400) осіб,
- танків ‒ 4672 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8946 (+19) од,
- артилерійських систем – 6299(+39) од,
- РСЗВ – 792 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 533 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29),
- крилаті ракети ‒ 1529 (+11),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 925 (+7).
Дані уточнюються
Разом переможемо!