26 вересня 2023, 12:38 У ніч на 26 вересня 2023 року знищено 26 «Шахедів» У ніч на 26 вересня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed». Зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — рф, мис Чауда — Крим). 💥 Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА «Shahed-136/131». По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. ✈️ За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад сорок літаковильотів, двадцять із них – на вогневе ураження противника. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 26.09.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com