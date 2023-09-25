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Суспільна думка
Події
26 вересня 2023, 12:38

У ніч на 26 вересня 2023 року знищено 26 «Шахедів»

У ніч на 26 вересня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed».

Зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — рф, мис Чауда — Крим).

💥 Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

✈️ За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад сорок літаковильотів, двадцять із них – на вогневе ураження противника.

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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