На Херсон росіяни скинули авіабомбу, є постраждалі

26 вересня 2023, 14:30

Вранці, 26 вересня, близько 8:20 у Херсоні окупанти скинули керовану авіабомбу поблизу житлових будинків у Корабельному районі міста. Згодом стало відомо про трьох постраждалих. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Ворожі російські сили обстріляли цей район міста, завдавши шкоди мирним жителям. Один зі снарядів потрапив у подвір'я одного з будинків, де отримали легкі поранення 48-річна жінка та 68-річний чоловік, яким була надана медична допомога на місці.

❗ Згодом, 38-річний чоловік, який отримав середньої тяжкості поранення, звернувся по медичну допомогу та був госпіталізований до лікарні.

📢За минулу добу російська армія продовжувала обстрілювати житлові квартали Херсона та його околиць, що призвело до пожеж у житлових будинках, господарчих спорудах та на одному з підприємств. На щастя, рятувальники працювали надзвичайно ефективно і вже на ранок всі пожежі були ліквідовані.

🚒Упродовж цього часу вогнеборці Херсонщини долали 22 пожежі, спричинені ворожими атаками. Наслідком регулярних обстрілів російської армії – стає зруйнована цивільна інфраструктура та страждають мирні жителі.

📅Нещодавно, 25 вересня, були зафіксовані бомбардування міста Берислав, де одна з авіабомб потрапила в будівлю житлово-експлуатаційної контори, призвівши до загибелі двох, та численних поранень інших цивільних людей.