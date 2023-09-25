Дев’ятьом «освітянам» на Луганщині повідомлено про підозру у колабораціонізмі, трьох – судитимуть

26 вересня 2023, 17:22

За процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області дев’ятьом колишнім освітянам заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані ‒ мешканці Луганщини, які до повномасштабного вторгнення рф працювали в освітніх закладах Старобільщини, Сватівщини та Щастинського району.

З весни 2022 року вони очолили перепідпорядковані окупаційній владі рф заклади освіти: «Кононівський нвк» та «Литвинівський нвк», «Станично-Луганська середня школа с. Нижньотепле», «Шульгинська середня школа», «Муратівська школа», «Шарівська школа № 17», «Станично-Луганська гімназія с. Широкий», «Лизинська школа № 6», «Старобільський коледж» державної освітньої установи лнр «Луганський державний педагогічний університет».

Підозрювані впроваджували в навчальний процес стандарти освіти держави-агресора. Оновили програму викладання із використанням російських підручників та змінили форму оцінювання на 5-ти бальну.

З метою отримання відповідної кваліфікації для викладання дисциплін за сучасними російськими освітніми стандартами пройшли спеціалізовані курси підвищення кваліфікації.

Також прокурори скерували до суду обвинувальні акти стосовно ще трьох псевдоосвітян – директорів так званих ««Михайлюківської основної школи», «Новорозсошанської середньої школи», «Білокуракинської школи №1».

Фігуранти співпрацюють з пропагандистськими медіа й на камери висловлюють вдячність російським «волонтерам» та представникам окупаційних адміністрацій «лнр».

Досудове розслідування ‒ слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід ‒ працівники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та УКР ГУ Нацполіції в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.