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Суспільна думка
Події
26 вересня 2023, 18:25

Херсон знову під російським обстрілом: троє поранених

У вівторок, 26 вересня, російські війська знову здійснили обстріли Херсона. Відомо, що близько 15:10 житлові квартали міста опинилися під вогнем ворожих сил. Поранення отримали троє людей. Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Зокрема, 52-річна жінка, яка перебувала біля власного будинку на момент обстрілу, отримала середньої тяжкості поранення та була госпіталізована до лікарні. Двом чоловікам, 40 та 79 років, була надана медична допомога на місці.

❗Нагадуємо, що це не перший випадок обстрілів міста Херсона з боку російських сил за сьогодні. Раніше ранком, 26 вересня, російські війська обстріляли Корабельний район міста, що призвело до пошкоджень житлових багатоповерхівок та приватних будинків.

📅Напередодні російські війська вчинили обстріл Дніпровського району Херсона. Від отриманих поранень загинули двоє чоловіків та одна жінка.

Джерело: "Херсонська ОВА, МВС"
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