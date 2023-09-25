Влада Норвегії оголосила про додаткову фінансову допомогу Україні

26 вересня 2023, 20:12

У вівторок, 26 вересня, влада Норвегії оголосила про виділення додатково 1 млрд норвезьких крон (понад 92 млн доларів) громадянам України, які перебувають у складних гуманітарних умовах через війну з росією. Міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт зазначила, що ця допомога є відповіддю на важку ситуацію, створену російською агресією та потребою українського народу у підтримці.

"Цивільне населення України сильно постраждало внаслідок жорстокої війни, яку веде росія. Зусилля українського народу по боротьбі зі щоденними нападами на мирних жителів і цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни", – заявила Хуітфельдт на відкритті третьої наради старших посадових осіб з гуманітарних питань щодо України в Осло.

Нарада старших посадових осіб з гуманітарних питань щодо України відбулася в Осло та була спрямована на обговорення складної гуманітарної ситуації, спричиненої війною в Україні, та розгляд способів надання необхідної допомоги цивільному населенню в цей нелегкий час.

✅Представники української влади, ООН, Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також інших гуманітарних організацій і країн-донорів взяли участь у нараді, яка також розглянула можливість реалізації довгострокових програм відновлення в Україні.

📈За оцінками ООН, понад 17 млн людей в Україні потребують гуманітарної допомоги, з них понад 5 млн — внутрішні переміщені особи, а понад 6,2 млн осіб виїхали з України через агресію росії.

"Кошти будуть використані для надання життєво важливої допомоги найуразливішим людям, дітям, біженцям і внутрішньо переміщеним особам, допомагаючи забезпечити їм доступ до житла, їжі, води та санітарних послуг, освіти, медичного обслуговування та психосоціальної підтримки, а також захист від сексуального і гендерного насильства", – йдеться у повідомленні

📊Важливо відзначити, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, Норвегія вже надала Україні понад 3,5 млрд норвезьких крон (323,9 млн доларів) на гуманітарну підтримку та допомогу біженцям у сусідніх країнах.

📈Нещодавно стало відомо, що в Норвегії значно зросла кількість українських біженців, і середній показник прибуття до країни досяг найвищого рівня з 23 квітня 2022 року.