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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
27 вересня 2023, 12:35

Ситуація щодо російського вторгнення на 27.09.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже майже 277 тис. осіб, знищено 534 засобів ППО ворога – Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 276990 (+320) осіб,
  • танків ‒ 4675 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8950 (+4) од,
  • артилерійських систем – 6337(+38) од,
  • РСЗВ – 792 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 534 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4948 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8792 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 927(+2).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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