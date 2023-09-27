Ситуація щодо російського вторгнення на 27.09.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже майже 277 тис. осіб, знищено 534 засобів ППО ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 276990 (+320) осіб,
- танків ‒ 4675 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8950 (+4) од,
- артилерійських систем – 6337(+38) од,
- РСЗВ – 792 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 534 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4948 (+24),
- крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8792 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 927(+2).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!