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Суспільна думка
Кримінал
27 вересня 2023, 17:31

Двох мешканців з Луганщини судитимуть за пособництво державі-агресору

Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох «керівників гумцентрів» від політичної партії «єдина росія» за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Слідством встановлено, що після захоплення окремих районів Луганщини мешканці Новодружеська та Привілля Сєвєродонецького району почали співпрацювати з представниками окупаційної влади.

Вони були призначені на керівні посади в «гумцентрах» у вказаних містах.

Дотепер обвинувачені передають товари військового призначення для потреб загарбницьких угруповань збройних сил рф під виглядом гуманітарної допомоги від росії для місцевого населення.

Так, військовослужбовці зс рф та контрольовані ними незаконні збройні формування «лнр» отримують: засоби нічного спостереження, автономні джерела живлення, квадрокоптери та одяг.

Крім того, фігуранти активно популяризують діяльність політичної партії та окупаційної влади шляхом роздачі партійних газет та ведення агітації.

❗ Наразі обвинувачені оголошені у розшук.

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати до 15 років певні посади або займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювала окружна прокуратура, оперативний супровід – співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено

Джерело: "Луганська обласна прокуратура"
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