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Суспільна думка
Події
27 вересня 2023, 18:23

Окупанти облаштовують вогневі позиції в Криму – АТЕШ

У тимчасово окупованому Криму партизани виявили зенітну установку в Севастополі та вогневі позиції окупантів у Євпаторії. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Телеграмі в середу, 27 вересня.

«"АТЕШ" виявив зенітну установку в Севастополі. Наш агент повідомляє, що рашисти встановили ЗУ-23-2 недалеко від 35 берегової батареї броневежі. Установка розміщується на скелі, над прокатом каяків», - йдеться у повідомленні.

📢Також партизани повідомили, що на набережній у тимчасово окупованій Євпаторії виявлено облаштовані вогневі позиції росіян.

«Агенти 'АТЕШ' виявили вогневі позиції на набережній Незалежності в Євпаторії (дуже символічна назва). Звітується, що там обладнано 4 вогневі позиції. Чи справді російські окупанти вважають, що саме з пляжів Євпаторії почнеться визволення Криму? Або це зроблено для відмивання грошей? Якщо так, то нехай...» - повідомляють партизани.

Джерело: "АТЕШ"
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