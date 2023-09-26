З ночі та весь день росіяни обстрілювали Нікополь, є постраждалі – ОВА

27 вересня 2023, 20:49

Продовж ночі під ударом російської армії знову опинилась Нікопольщина. Ворог нещадно гатив з важкої артилерії по Мирівській громаді та самому Нікополю. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, у своєму Telegram-каналі в середу, 27 вересня.

«Постраждали дві людини – чоловіки 44 та 68 років. Обидва у лікарні в стані середньої тяжкості. Зайнялася двоповерхова будівля. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджене приватне підприємство. Понівечені 4 господарські споруди, 1 – знищена вщент. Побиті 6 приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередачі», – йдеться в офіційному повідомленні.

📢 Протягом світового дня російські окупанти знову продовжили тероризував Нікополь.

«Зранку російська армія обстріляла місто з важкої артилерії. А вже вдень – поцілила дроном-камікадзе. Не минулося без руйнувань. Понівечені приватний будинок, комунальне підприємство та об’єкт інфраструктури. А ще – господарська споруда, теплиця й електромережі». – повідомив Сергій Лисак.

✅ Жертв і травмованих немає.

✅ В інших районах області – без атак.