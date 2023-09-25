27 вересня 2023, 12:39

Молодіжне крило партії «Слуга Народу» ЗеМолодіжка створила чат-бот, який допомагає підтримувати постійну комунікацію зі своїми прихильниками. Народний депутат України, голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов закликає молодь долучатися до чат-бота.

«ЗеМолодіжка - це не просто молодіжне партійне крило, це ком'юніті активних та креативних людей, які беруть активну участь у розбудові нашого суспільства. Кожен з учасників ЗеМолодіжки є не стороннім спостерігачем за тим, що відбувається навколо, а рушійною силою змін на краще!» - наголошує Олексій Кузнєцов.

Запрошуємо молодь долучитися до команди ЗеМолодіжки! Для цього треба лише приєднатися до чат-бота ЗеМолодіжки.

Зареєструватися у чат-боті

Олексій Кузнєцов також наголосив на можливостях створеного чат-бота:

"Після реєстрації в боті ви зможете долучитися до молодіжної команди свого регіону, пройти неймовірно цікавий онлайн-квест, розвивати комунікаційні та політичні навички, брати участь у класних заходах та багато всього іншого!».