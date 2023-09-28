Ситуація щодо російського вторгнення на 28.09.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 277,3 тис. осіб, знищено понад 8800 одиниць автотехніки та автоцистерн ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 277320 (+330) осіб,
- танків ‒ 4679 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8962 (+12) од,
- артилерійських систем – 6375(+38) од,
- РСЗВ – 793 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 535 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4957 (+9),
- крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8815 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 929(+2).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!