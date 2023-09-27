Під російським обстрілом Красногорівка й Костянтинівка на Донеччині: є загиблі та поранені

28 вересня 2023, 20:27

Російські збройні сили у четвер, 28 вересня, атакували Красногорівку в Донецькій області. Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.

За попередньою інформацією, удар було нанесено зі ствольної артилерії калібру 152 міліметри.

❗В результаті атаки загинули двоє мирних жителів — чоловіки 47 і 54 років. Крім того, ще дві жінки та чоловік отримали мінно-вибухові травми.

❗Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування в рамках кримінальних проваджень, пов'язаних з порушенням законів та звичаїв ведення війни (частини 1 і 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

💥Вже за годину російська армія нанесла авіаудар по м. Костянтинівці, за попередніми даними, використавши КАБ-100. Унаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років. У них діагностовано перелами та рвані рани. Усі постраждалі під час обстрілу перебували на вулиці.

💥Крім того, пошкоджено торговельний об’єкт, багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння й корпуси навчального закладу.