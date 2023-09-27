Російська артилерія вдарила по житловому кварталу в Херсоні, є загиблі

28 вересня 2023, 20:54

Сьогодні, 28 вересня, місто Херсон знову під щільним обстрілом російських військ. Чергова ворожа атака призвела до загибелі трьох жінок. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ України, Ігор Клименко.

За його словами: «російська артилерія вдарила по житловому кварталі у Херсоні. Загинуло троє жінок, які в цей час перебували на вулиці. Щодня під ворожими обстрілами. Лише минулої доби окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів з артилерії».

📢Офіс генерального прокурора України також зазначив, що Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке стосується порушення законів та звичаїв ведення війни, а також умисного вбивства (згідно зі статтею 438 частина 2 Кримінального кодексу України).

❗Обстріли з боку російських військ стали рутинною загрозою для жителів Херсону та області після того, як восени минулого року українським військам вдалося визволити правобережжя Херсонської області. Однак лівобережна частина регіону залишається під контролем російських окупаційних сил.