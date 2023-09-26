28 вересня 2023, 12:47 У ніч на 28 вересня 2023 року знищено 34 «Шахеди» та 6 розвідувальних БпЛА У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ — рф, мис Чауда — ТОТ Крим). 💥 Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 «шахеди»! До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам). ✈️ За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 28.09.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com