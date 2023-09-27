Заморожено ще $8 млрд російських активів для передачі Україні в майбутньому

28 вересня 2023, 13:27

Сполучені Штати Америки заморозили суверенні активи Росії на суму вісім мільярдів доларів, більша частина з яких знаходиться в країнах Європейського Союзу та Японії. Про це 28 вересня повідомив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, з посиланням на заяву Пенні Пріцкер, спецпредставниці США з питань відновлення економіки України.

Пріцкер зазначила, що заморожені російські активи мають бути використані для післявоєнного відновлення України, і додала: "Юридично, як це зробити — це те, над чим ми зараз працюємо".

📅Раніше, на початку вересня, заступниця генерального прокурора США Ліза Монако повідомила, що Сполучені Штати заморозили активи російських олігархів на мільярд доларів з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

📅Джо Байден, президент США, призначив Пенні Пріцкер спецпредставницею США з питань економічного відновлення України 14 вересня. Пріцкер є колишнім міністром торгівлі США та має українське коріння.