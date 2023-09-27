Росіяни б’ють по енергетиці: пошкоджено ТЕС на півдні Україні – Укренерго

28 вересня 2023, 14:31

Російські агресори атакували теплову електростанцію на півдні України, повідомило Укренерго в четвер, 28 вересня.

У повідомленні зазначено, що "вчора ввечері в результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні".

Бойові дії та інші фактори призвели до того, що 404 населених пункти залишилися без електропостачання. Також повідомлено про нові пошкодження мереж обленерго у різних областях, включаючи Донеччину, Запоріжжя, Миколаївщину, Одещину, Харківщину, Херсонщину та Чернігівщину.

📈У зв'язку з цим, для збалансування електроенергії обмежено роботу вітрових та сонячних електростанцій в денний час з 10:30 до 15:20.

📊Наразі Україна імпортує електроенергію зі Словаччини обсягом 131 МВт-год, із максимальною потужністю в окремі години до 54 МВт. Водночас відбувається експорт електроенергії до Словаччини та Молдови загальним обсягом 5 305 МВт-год, із максимальною потужністю в окремі години до 430 МВт.

📅Раніше було відомо, що місто Торецьк у Донецькій області залишилося без електропостачання через обстріл Росією. Також були відключені дві шахти.

* фото ілюстративне