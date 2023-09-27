Уламки ракети знайшли в озері у Молдові, відкачують воду

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило про новий випадок виявлення уламків ракети на своїй території. Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос особисто відвідав місце події поблизу села Фарладани в Каушанському районі. Знайдені уламки ракети викликали серйозні обурення, тому вжиті необхідні заходи для нейтралізації можливого вибухового компонента.
📢За повідомленням МВС Молдови, піротехніки виконують роботу для нейтралізації небезпеки, а гідротехніки відкачують воду з озера, де знайдені уламки ракети. Спеціалісти підозрюють, що вибуховий компонент ракети може перебувати на дні озера.
✅Варто відзначити, що МВС Молдови підкреслює відсутність небезпеки для населення, оскільки найближчі житлові будинки знаходяться на значній відстані від місця виявлення уламків ракети. Це підтверджує ретельне вивчення та оцінку ситуації.
❗ Але це не перше виявлення уламків бойових ракет на території Молдови:
- 25 вересня у невизнаному Придністров'ї заявили про падіння уламків ракети у селі Кіцкани. Бойова частина ракети увійшла до ґрунту, але не розірвалася. Наступного дня у полі місцевий житель знайшов ще два уламки.
- 10 лютого 2023 року Міноборони Молдови підтвердило заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про перетин повітряного кордону російською ракетою.
- 5 грудня 2022 року на території Молдови біля кордону з Україною уперше впала ракета.