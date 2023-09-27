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Суспільна думка
Події
28 вересня 2023, 18:10

Уламки ракети знайшли в озері у Молдові, відкачують воду

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило про новий випадок виявлення уламків ракети на своїй території. Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос особисто відвідав місце події поблизу села Фарладани в Каушанському районі. Знайдені уламки ракети викликали серйозні обурення, тому вжиті необхідні заходи для нейтралізації можливого вибухового компонента.

📢За повідомленням МВС Молдови, піротехніки виконують роботу для нейтралізації небезпеки, а гідротехніки відкачують воду з озера, де знайдені уламки ракети. Спеціалісти підозрюють, що вибуховий компонент ракети може перебувати на дні озера.

✅Варто відзначити, що МВС Молдови підкреслює відсутність небезпеки для населення, оскільки найближчі житлові будинки знаходяться на значній відстані від місця виявлення уламків ракети. Це підтверджує ретельне вивчення та оцінку ситуації.

❗ Але це не перше виявлення уламків бойових ракет на території Молдови:

  • 25 вересня у невизнаному Придністров'ї заявили про падіння уламків ракети у селі Кіцкани. Бойова частина ракети увійшла до ґрунту, але не розірвалася. Наступного дня у полі місцевий житель знайшов ще два уламки.
  • 10 лютого 2023 року Міноборони Молдови підтвердило заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про перетин повітряного кордону російською ракетою.
  • 5 грудня 2022 року на території Молдови біля кордону з Україною уперше впала ракета.
Джерело: "Міністерство внутрішніх справ Молдови"
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