Уламки ракети знайшли в озері у Молдові, відкачують воду

28 вересня 2023, 18:10

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило про новий випадок виявлення уламків ракети на своїй території. Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос особисто відвідав місце події поблизу села Фарладани в Каушанському районі. Знайдені уламки ракети викликали серйозні обурення, тому вжиті необхідні заходи для нейтралізації можливого вибухового компонента.

📢За повідомленням МВС Молдови, піротехніки виконують роботу для нейтралізації небезпеки, а гідротехніки відкачують воду з озера, де знайдені уламки ракети. Спеціалісти підозрюють, що вибуховий компонент ракети може перебувати на дні озера.

✅Варто відзначити, що МВС Молдови підкреслює відсутність небезпеки для населення, оскільки найближчі житлові будинки знаходяться на значній відстані від місця виявлення уламків ракети. Це підтверджує ретельне вивчення та оцінку ситуації.

❗ Але це не перше виявлення уламків бойових ракет на території Молдови: