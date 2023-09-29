Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
29 вересня 2023, 12:38

Ситуація щодо російського вторгнення на 29.09.2023

За добу Сили оборони збили 34 БПЛА, знищили 34 артилерійських системи та 8 танків ворога: загальні втрати рф становлять 277,6 тис. осіб – Генштаб ЗСУ.

Завітайте на наш новий сайт》

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 277660 (+340) осіб,
  • танків ‒ 4687 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8972 (+10) од,
  • артилерійських систем – 6409(+34) од,
  • РСЗВ – 794 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 536 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21) од,
  • спеціальна техніка ‒ 930 (+1).

Дані уточнюються

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: