Ситуація щодо російського вторгнення на 29.09.2023

За добу Сили оборони збили 34 БПЛА, знищили 34 артилерійських системи та 8 танків ворога: загальні втрати рф становлять 277,6 тис. осіб – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 277660 (+340) осіб,
- танків ‒ 4687 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8972 (+10) од,
- артилерійських систем – 6409(+34) од,
- РСЗВ – 794 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 536 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34),
- крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21) од,
- спеціальна техніка ‒ 930 (+1).
Дані уточнюються
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