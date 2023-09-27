Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
29 вересня 2023, 13:21

Під російським обстрілом опинились два райони Дніпропетровщини

У ніч на 29 вересня війська російської федерації обстріляли два райони Дніпропетровщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

💥Він зауважив, що в результаті удару по Великомихайлівській громаді Синельниківського району виникла пожежа, зруйновані приватний будинок та господарська споруда.

💥У районі Покровської та Мирівської громади та міста Нікополь на Нікопольщині російська артилерія також вела обстріл. Поточні наслідки атаки уточнюються.

"Всюди минулося без загиблих та постраждалих", - підкреслив голова регіону.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: