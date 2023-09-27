29 вересня 2023, 13:21 Під російським обстрілом опинились два райони Дніпропетровщини У ніч на 29 вересня війська російської федерації обстріляли два райони Дніпропетровщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 💥Він зауважив, що в результаті удару по Великомихайлівській громаді Синельниківського району виникла пожежа, зруйновані приватний будинок та господарська споруда. 💥У районі Покровської та Мирівської громади та міста Нікополь на Нікопольщині російська артилерія також вела обстріл. Поточні наслідки атаки уточнюються. "Всюди минулося без загиблих та постраждалих", - підкреслив голова регіону. Джерело: "Дніпропетровська ОВА" irtafax.com