Під російським обстрілом опинились два райони Дніпропетровщини

У ніч на 29 вересня війська російської федерації обстріляли два райони Дніпропетровщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
💥Він зауважив, що в результаті удару по Великомихайлівській громаді Синельниківського району виникла пожежа, зруйновані приватний будинок та господарська споруда.
💥У районі Покровської та Мирівської громади та міста Нікополь на Нікопольщині російська артилерія також вела обстріл. Поточні наслідки атаки уточнюються.
"Всюди минулося без загиблих та постраждалих", - підкреслив голова регіону.